США с Украиной затеяли масштабные военные учения в Чёрном море

Минобороны Украины анонсировало совместные с ВМФ США военно-морские учения «Sea Breeze 2019».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальном сайте украинского военого ведомства.

Специально к учениям украинские военные приурочили пресс-конференцию, на которой раскрыли некоторые подробности предстоящих манёвров.

Учения пройдут в северо-западной части Чёрного моря – в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

То есть, в непосредственной близости от северо-западного побережья Крыма.

«Во время конференции мы хотим завершить уточнение начальных задач, отработку проекта сценария и плана учений, подготовку штаба командования к планированию согласно стандартам НАТО. Также в ходе соместной работы пройдёт обобщение состава сил и средств от Вооруженных Сил стран-участниц и проведения рекогносцировки мест проведения обучения», – заявил руководитель учений «Си Бриз-2019» от украинской стороны, заместитель командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неешпапа.

Неешпапа пообещал, что учения будут весьма полезны как для украинских, так и американских военных и отметил, что главный замысел украинско-американских манёвров серии «Си Бриз» – это многофункциональность.

Упор в учениях, по словам Неешпапы делается на масштабность, уникальный формат и полное приведение действий украинских военных к стандартам НАТО «где только это возможно – на море, суше, в воздухе и под водой». В этом, по словам адмирала, будет состоять преимущество и отличие данных учений от предыдущих.

Напомним, в январе на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.

Подводные диверсанты прибыли под видом строительных батальонов для якобы переоборудования украинской базы десанта. Однако, по сообщению армейской агентуры ДНР, ремонт на базе давно завершён.

Сообщается также, что первая небольшая группа американских инструкторов из числа «Морских котиков» прибыла на базу ещё год назад для обучения украинского спецназа боевым и диверсионным навыкам под водой.



Симферополь, Иван Капустин

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