Самолеты-шпионы США зачастили к берегам Крыма: очередной разведчик облетел полуостров

Американский военный самолет провел разведку около крымского побережья, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По его данным, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V вылетел с греческой авиабазы Суда-Бей в понедельник в 8.35 и спустя десять минут прибыл в акваторию Черного моря. После самолет совершил разведывательный полет около берегов Крыма. Разведчик несколько раз пролетел вдоль границ полуострова и вернулся на базу. Всего самолет кружил у побережья Крыма почти три часа.

Стоит отметить, что на прошлой неделе два воздушных судна ВВС США провели разведку у берегов полуострова – радиоразведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk.

По данным Минобороны России, за прошедшую неделю истребители из сил российской системы ПВО четырежды вылетали на перехват иностранных разведчиков. Всего за неделю 19 летательных аппаратов зарубежных государств проводили разведывательные полеты у российских границ, отметили в военном ведомстве, но не уточнили.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии ФАН заявил, что страны НАТО усиливают разведку у российских рубежей. «Это стандартная практика ведения воздушной разведки, она нарастает и вышла на уровень, о котором докладывает Министерство обороны», – отметил эксперт. «Еженедельно десятки иностранных самолетов-разведчиков, разведывательных беспилотников совершают полеты вдоль российской границы, чтобы осуществить воздушно-электронную разведку. Она направлена на вскрытие группировки вооруженных сил, определение режима деятельности этих группировок, фиксацию работы системы комплексов ПВО и другого вооружения», – указал он.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 19.02.19

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