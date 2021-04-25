Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина

Американский тяжёлый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на российских военных сообщает Московский комсомолец.

Подав сигнал SOS, американский разведчик переключился на аварийный режим и экстренно покинул район патрулирования.

Военный эксперт из РФ Александр Михайловский уверен, что беспилотник попал под излучение российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным портала Flight Radar, БПЛА следовал со стороны Николаева и обследовал обстановку над Украиной вдоль Донбасса и у границ РФ. Пролетая над Харьковской областью, он приблизился к российской границе у Белгородской области. В этот момент Global Hawk подал сигнал о потере связи и сделал резкий разворот вглубь Украины.

«Похоже, что этот «Глобал Хоук», который прилетел к нашим границам, как раз попал под действие РЭБ и поэтому подал сигнал о потере связи. Он не разбился только потому, что оператор сразу же переключился на запасную частоту», – цитирует «МК» одного из российских специалистов.

По его мнению, возможно, наши военные показали американцам одну из тех «красных линий», о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.

«Подойдёте ближе – будут проблемы. Не хотел бы предполагать, какие именно системы были в этом задействованы, но скажу, что у нас таких много», – отметил военный эксперт.

Напомним, что американские самолёты-разведчики, а также беспилотники RQ-4A Global Hawk неоднократно с 2014 года появлялись в небе у берегов Крыма и над Донбассом, однако до сих пор не сталкивались ни с какими проблемами. Иногда ВКС России высылали на их «перехват» над Чёрным морем свои боевые самолёты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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