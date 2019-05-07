Американский беспилотник несколько часов кружил возле крымских берегов

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 GlobalHawk, принадлежащий ВВС США, провел разведывательный полет над Донбасом и у берегов Крыма. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

​Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла сегодня около 13:00 по московскому времени. Самолет пролетел над Украиной, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, в 14:50 взял курс на Черное море и в 15:05 начал полет вдоль крымского побережья.

GlobalHawk несколько раз пролетел вдоль берегов полуострова от Оленевки до Керченского полуострова, а в 22:30 начал отдаляться от российской территории: «Видимо включили РЭБ (систему радиоэлектронной борьбы – прим НД), и GPS перестал работать», – предположили в PlaneRadar.

Напомним, 1 мая этот же беспилотник в компании противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon тоже более 7 часов кружили возле полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.19

Леонид Кравчук: Украину изнасиловали Крымом. / Советник Зеленского признал бессмысленность украинских военных баз в Азовском море. / У Зеленского нет будущего, если не арестует Порошенко сразу после инаугурации. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»