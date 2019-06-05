США пожаловались на «безответственный» перехват своего самолета российским Су-35

Российский многоцелевой истребитель Су-35 вчера, 4 июня, трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом заявили представители Шестого флота США. Американские военные утверждают, что один из этих перехватов был «небезопасным».

«Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом американской миссии, что подвергло опасности наших пилотов», – заявили в пресс-службе Пентагона. Там также сообщили, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon рапортовал о волне турбулентности возникшей из-за пролета российского многоцелевого истребителя. В целом продолжительность перехвата составила около 28 минут. Совокупная продолжительность всех трех перехватов P-8A Poseidon составила 175 минут.

Американские военные назвали действия россиян в «безответственными». «Мы ожидаем, что экипажи российских самолетов будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», – подчеркнули в пресс-службе Шестого флота. «Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе», – добавили в ведомстве, указав также на то, что американский самолет работал «в соответствии с международным правом и не провоцировал» действия со стороны экипажа Су-35.

Американские военные самолеты с завидной регулярностью совершают полеты вдоль российских границ. Так, например, в начале мая стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 GlobalHawk, принадлежащий ВВС США, провел разведывательный полет над Донбассом и у берегов Крыма. Как писал «Новый День», GlobalHawk несколько раз пролетел вдоль берегов полуострова от Оленевки до Керченского полуострова.

Как писал «Новый День», 1 мая этот же беспилотник в компании противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon тоже более 7 часов кружили возле полуострова.

В последний раз о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Балтийским морем в российском военном ведомстве сообщали в конце января.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.06.19

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