Российский истребитель совершил перехват американского самолёта возле Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V облетел сегодня Крымский полуостров, захватив акваторию Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные распространили западные навигационные сервисы.

Сообщается, что разведчик вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит и барражировал вдоль крымского побережья и Керченского пролива в течение трёх часов, приближаясь к полуострову на расстояние 50 километров, в то же время, не нарушая границ воздушного пространства РФ.

По данным международных авиационных ресурсов, на перехват самолёта США с севастопольского аэродрома «Бельбек» вылетел истребитель марки «Су» и в течение определённого времени сопровождал потенциального нарушителя.

Напомним, 13 декабря тяжёлый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во время многочасового разведывательного полета обследовал линию разграничения в Донбассе, Крымский перешеек со стороны Украины, побережья Крыма и Кубани, а также акваторию Керченского пролива.

Сразу после завершения полета беспилотника RQ-4B Global Hawk над Чёрным морем у российских границ появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также совершил продолжительный разведовательный полёт вдоль российских берегов.

Кроме того, со стороны Румынии подлетел и на небольшом удалении от Крыма выписывал круги так называемый «летающий радар» НАТО – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

В ноябре истребитель Су-27 уже перехватывал приближавшийся к границам России над Чёрным морем самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E и сопровождал его на безопасном расстоянии.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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