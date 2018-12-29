В Пентагоне подтвердили перехват самолета США рядом с Крымом и отметили профессионализм пилотов РФ

В командовании ВВС США в Европе и Африке подтвердили перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным море около Крыма.

По словам капитана Кристофера Бойер-Мидера, 27 декабря истребитель ВВС России совершил недалеко от крымского побережья перехват самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V/W под кодовым названием Rivet Joint. Офицер подчеркнул, что российские пилоты действовали безопасно.

Военнослужащий также отметил, что со стороны России не последовало каких-либо дальнейших действий, передает ТАСС. При этом он не уточнил, какой именно истребитель перехватил американский самолет.

Ранее западные навигационные сервисы сообщили, что вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135V в течение трех часов барражировал вдоль крымского побережья и Керченского пролива, приближаясь к полуострову на расстояние 50 километров. Самолет при этом не нарушал границ воздушного пространства РФ.

Как сообщал РИА «Новый День» со ссылкой на международные авиаресурсы, на перехват самолета США с севастопольского аэродрома «Бельбек» вылетел истребитель марки «Су» и в течение некоторого времени сопровождал потенциального нарушителя.

Стоит отметить, что после 25 ноября, когда произошел инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских военных кораблей-нарушителей, полеты американских самолетов-разведчиков в районе побережья Крыма участились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.18

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