На фоне докладов об украинском наступлении: стратегические разведчики США облетели Донбасс, Крым и Керченский пролив

Тяжёлый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг во время многочасового разведывательного полета обследовал линию разграничения в Донбассе, Крымский перешеек со стороны Украины, побережья Крыма и Кубани, а также акваторию Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По данным мониторинга, дальний стратегический беспилотник провёл пятичасовую разведку над Донбассом, подлетая к границе с Россией на расстояние 45-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Позже разведчик переместился в воздушное пространство над Черным морем в районе Николаевской области Украины и начал курсировать вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также Краснодарского края.

В общей сложности во время многочасового полёта беспилотник совершил не менее четырех пролетов вдоль российского черноморского побережья, в том числе к югу от Керченского пролива.

Сразу после завершения полета беспилотника RQ-4B Global Hawk над Чёрным морем у российских границ появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также совершил продолжительный разведовательный полёт вдоль российских берегов.

Кроме того, со стороны Румынии подлетел и на небольшом удалении от Крыма выписывал круги так называемый «летающий радар» НАТО – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Напомним, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Киевом вооруженной провокации на линии соприкосновения с Донбассом, после которой украинские войска начнут «стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией».

Ранее представитель командования Донецкой народной республики полковник Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки ополченцев сообщил, что украинское командование сформировало ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе России. По его словам, вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь сосредоточено более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Поводом для наступления послужит взрыв на Мариупольском химическом заводе, совершенный украинскими спецслужбами, в чем обвинят ополчение ДНР, указал Басурин. Позже он сообщил, что для усиления группировки для наступления на позиции ополченцев украинская армия подтянула к Мариуполю 150 морских пехотинцев и 9 бронетранспортеров.

Кроме того, сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИД России сообщила, что Украина готовит отвлекающее от основного удара в Донбассе наступление на Крым. Атака планируется в районе Перекопского перешейка, который соединяет Крымский полуостров с материком.

Как сообщал «Новый День», многочасовые полёты американских самолётов-разведчиков вдоль крымских берегов наблюдались 3 и 6 декабря, причём 6 декабря самолет разведки ВВС США OS-135B впервые пролетел над озером Сиваш на севере Крымского полустрова.

Сегодня также президент Украины Порошенко заявил о том, что НАТО приступает к воздушному и морскому мониторингу в Азовском море и Керченском проливе

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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