Скоро атака? ВСУ стянули к Донбассу танки, «Грады» и «Ураганы»: в ДНР заявили о полной боеготовности

Все военные подразделения и средства Донецкой народной республики приведены в полную боеготовность в связи с угрозой полномасштабного наступления украинских войск. Об этом сегодня заявил представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин. Он отметил, что на данный момент воинские части доукомплектованы на 100% и обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Басурин также сообщил, что ключевые объекты республики усилены средствами ПВО. Он добавил, что в ДНР создаются народные дружины для противодействия украинским агрессорам – такие отряды уже сформированы в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и Старобешево, передает «Донецкое агентство новостей».

Напомним, 10 декабря Эдуард Басурин, ссылаясь на данные республиканской разведки, сообщил, что украинское командование сформировало ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе России. Офицер отметил, что вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь сосредоточено более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

По словам Басурина, поводом для наступления послужит взрыв на Мариупольском химическом заводе, совершенный украинскими спецслужбами, в чем обвинят ополчение ДНР. Позже он сообщил, что для усиления группировки ВСУ подтянули к Мариуполю 150 морских пехотинцев и 9 бронетранспортеров.

Сегодня представитель командования республики со ссылкой на разведданные ополченцев сообщил, что украинская армия продолжает усиливать наступательную группировку. Так, по словам Басурина, украинские силовики сосредоточили три дивизиона реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч» на расстоянии от 16 до 30 км до линии соприкосновения. Кроме того, добавил он, есть данные о переброске дополнительно 10 танков в 56-ю мотопехотную бригаду украинских силовиков, которая сейчас дислоцируется на северной окраине Мариуполя.

В настоящее время, по данным разведки, украинское командование сконцентрировало вдоль линии соприкосновения с ополчением ДНР первый эшелон наступательной группировки, состоящий из танковых подразделений 128-й и 79-й бригад ВСУ, указал Басурин. По его словам, украинские войска растянулись на 50 км вдоль линии соприкосновения от Мариуполя до Волновахи.

Для прикрытия наземной группировки с моря планируется задействовать боевые корабли ВМС Украины. «Тактические группы ВМС Украины «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию, – отметил Басурин.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Киевом вооруженной провокации на линии соприкосновения с Донбассом, после которой украинские войска начнут быстрое наступление на мариупольском направлении с целью выхода на границу с Россией. По мнению российского внешнеполитического ведомства, резкое обострение ситуации в Донбассе нужно президенту Украины Петру Порошенко для повышения своего неуклонно снижающего рейтинга накануне президентских выборов.

Также вчера появилась информация о том, что Украина готовит наступление на Крым. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсантъ» в МИД РФ. По его сведениям, атака планируется в районе Перекопского перешейка, который соединяет Крымский полуостров с материком.

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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