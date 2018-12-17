Лавров предостерег Порошенко от провокаций в Крыму и рассказал, каким будет ответ России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что МИД располагает данными о том, что Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом. Глава ведомства отметил, что Киев планирует устроить военную провокацию в конце декабря – после того, как истечет месячный срок действия военного положения в стране, введенный после задержания в Керченском проливе трех украинских военных кораблей за нарушение госграницы России.

Лавров отметил, что срок действия военного положения «истекает 25 декабря», и добавил, что у российского внешнеполитического ведомства появилась информация, которой в МИД «склонны верить», согласно которой «на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава МИД РФ пообещал, что украинский президент получит ответ – «мало не покажется». «Наша страна – это наши границы, – подчеркнул Лавров, – Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать права крымчан, которые те защитили в полном соответствии с международным правом».

Министр добавил, что Порошенко обсуждает провокацию на границе с Крымом «со своими западными кураторами». По словам Лаврова, президенту Украины «советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности и ни в коем случае не переводить действия в ту фазу, за которой последуют полномасштабные ответы».

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что Украина готовит наступление на Крым. Об этом в минувший четверг, 13 декабря, сообщил источник газеты «Коммерсантъ» в МИД РФ. По его данным, атака планируется в районе Перекопского перешейка, который соединяет Крымский полуостров с материком.

Напомним, 10 декабря представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки ополчения, сообщил, что украинское командование сформировало ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе России. Офицер отметил, что вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь сосредоточено более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов. По словам Басурина, поводом для наступления послужит взрыв на Мариупольском химическом заводе, совершенный украинскими спецслужбами, в чем обвинят ополчение ДНР.

В пятницу, 14 декабря, представитель командования ДНР сообщил, что украинская армия усиливает наступательную группировку военной техникой, перебрасывая к линии соприкосновения дополнительные дивизионы танков, «Градов», «Ураганов» и «Смерчей». Басурин отметил, что все военные подразделения и средства Донецкой народной республики приведены в полную боеготовность.

Москва, служба информации РИА «Новый День, служба информации РИА «Новый День»

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