Украина готовит провокацию в Крыму в районе Перекопского перешейка

У российских властей не осталось сомнений в том, что Киев готовит провокацию на границе с Крымом. В Верховной раде эти опасения подтверждают: президенту Украины Петру Порошенко нужно основание для того, чтобы продлить военное положение в стране.

По словам высокопоставленного источника в российских дипломатических кругах, 24-25 декабря Украина собирается обстрелять Крым в районе Перекопа, пишут «Известия». «Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта. При этом Россию хотят спровоцировать на ответ, чтобы потом кричать на всех углах об агрессии, – рассказал собеседник издания. – А Порошенко нужен повод продлить военное положение. Ведь у нынешнего президента низкий рейтинг и его шансы выиграть выборы крайне невелики».

Постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов считает, что инцидент в Керченском проливе положил начало циклу «украинских провокаций, связанных со стартом президентской предвыборной кампании».

Опасения России подтвердили и в Верховной раде. Депутат украинского парламента Евгений Балицкий заявил, что очередная провокация, инициированная Украиной, произойдет на границе с Крымом. «Для нас не станет сюрпризом, если это действительно состоится. Мы понимаем, с кем имеем дело. С аферистом, который сделает все что угодно, для того чтобы удержаться у власти. В Керченском проливе Порошенко уже совершил одну провокацию. И все понимают, что на этом он не остановится. Ему очень нужно основание, чтобы продлить военное положение», – пояснил Балицкий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что МИД располагает данными о том, что Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом. Глава ведомства отметил, что Киев планирует устроить военную провокацию в конце декабря – после того, как истечет месячный срок действия военного положения в стране, введенный после задержания в Керченском проливе трех украинских военных кораблей за нарушение госграницы России.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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