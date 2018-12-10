Украинская армия готовит масштабный теракт и прорыв к российской гарнице по побережью Азовского моря

Украинское командование сосредоточило крупную группировку для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём экстренном обращении доложил официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на Мариупольском направлении. Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков. Цель планируемого наступления – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Сформированная противником ударная наступательная группировка, общей численностью более 12 тысяч человек, сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь. Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Первый эшелон составляют 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовая бригады. Во втором эшелоне – 56-я мотопехотная бригада и 36-я бригада морской пехоты. Основу группировки артиллерии составляет два реактивных дивизиона 27-й артиллерийской бригады и реактивный дивизион 15-го артиллерийского полка. Помимо этого, в район населенного пункта Володарское срочным порядком переброшено 12 единиц РСЗО «Смерч» 40-й артиллерийской бригады. В резерв выведена тактическая группа «Мариуполь» в составе 73-го морского центра специального назначения (около 500 человек) и двух гаубичных самоходных дивизионов 1-й и 406-й артиллерийских бригад. Функции заградотряда возложены на бандитов полка «Азов» (запрещён в РФ).

По замыслу украинского командования утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное-Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Для развития успеха наступления и прикрытия наступающих подразделений 79-й бригады планируется ввод в бой второго эшелона – 56-й мотопехотной бригады с рубежа Приморское-Шевченко в направлении населенного пункта Клинкино. Для нарушения управления наших войск возможны диверсионные действия силами тактической группы «Мариуполь».

После завершения операции на захваченной территории силами нацистского полка «Азов» и также рейдовыми отрядами 36-й бригады морской пехоты планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации», – рассказал представитель оборонного ведомства, – рассказал представитель военного штаба ДНР.

Поводом для наступления послужит взрыв на Мариуполськом химическом заводе, в чём обвинят ополчение ДНР.

«Командование этой преступной авантюрой возложено на военного преступника Мойсюка получившего за преданность 6 декабря из рук Порошенко генеральские погоны.

Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Не исключено, что с применением беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сброса мин и ручных гранат.

В результате должен произойти выброс отравляющих веществ. По имеющейся у нас информации, которая сейчас проверяется, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Здесь хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве. В этом случае масштабы возможного заражения могут составить до 15 квадратных километров. В зоне заражения окажется часть Мариуполя с населением около 50-ти тысяч человек.

В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на Донецкую Республику. Данные действия будут сопровождаться истерией в украинских СМИ, призванной убедить украинцев и международное сообщество в справедливости и оправданности развязывания против нас агрессии», – доложил Басурин.

Напомним, ранее командование ДНР уличило прибывших на Украину западных военных специалистов, в частности спецназ Британии, в подготовке химической атаки в Донбассе, подобную провокациям Белых касок в Сирии, чтобы впоследствии обвинить руководство РФ в химической войне против украины.

Как сообщал «Новый День», недавно самолет разведки ВВС США OS-135B впервые пролетел над крымским озером Сиваш на севере полуострова в 50 километрах от Джанкоя и в 10 километрах от государственной границы РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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