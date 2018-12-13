Источник в МИД РФ рассказал о готовящемся Киевом наступлении на Крым

Украина готовит наступление на Крым. Атака планируется в районе Перекопского перешейка, который соединяет Крымский полуостров с материком. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИД России.

По сведениям собеседника издания, киевский режим ведет подготовку к «наступлению низкой интенсивности, чтобы избежать прямого военного столкновения». Неназванный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что украинские военные постреляют и пошумят.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Киевом вооруженной провокации на линии соприкосновения с Донбассом, после которой украинские войска начнут «стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией» (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, о подготовке атаки ВСУ свидетельствуют размещенные рядом с линией соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями единицы тяжелого вооружения и техники. Захарова отметила, что за неделю с 1 по 7 декабря наблюдатели ОБСЕ нашли 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники вне разрешенных мест хранения. По мнению МИД РФ, резкое обострение ситуации в Донбассе нужно президенту Украины Петру Порошенко для того, чтобы поднять свой неуклонно снижающийся рейтинг накануне президентских выборов.

Напомним, 10 декабря представитель командования Донецкой народной республики полковник Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки ополченцев сообщил, что украинское командование сформировала ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе России. По его словам, вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь сосредоточено более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Поводом для наступления послужит взрыв на Мариупольском химическом заводе, совершенный украинскими спецслужбами, в чем обвинят ополчение ДНР, указал Басурин. Позже он сообщил, что для усиления группировки для наступления на позиции ополченцев украинская армия подтянула к Мариуполю 150 морских пехотинцев и 9 бронетранспортеров.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что силы республики готовы отразить полномасштабное наступление ВСУ. Он предостерег украинское командование от атаки, отметив, что провокации украинских силовиков «приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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