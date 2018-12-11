Наступление ВСУ на ополченцев усилят морпехами и БТР. В Донецке предостерегли Киев от новой провокации

Украинская армия подтянула к Мариуполю 150 морских пехотинцев, 9 бронетранспортеров и 12 грузовиков для усиления группировки для наступления на позиции ополченцев с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к российской границе. Об этом сегодня заявил представитель командования ДНР, замначальника управления народной милиции полковник Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки ополченцев. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что силы республики готовы отразить полномасштабное наступление ВСУ.

По словам Басурина, украинские военные с техникой из 503-го батальона морской пехоты прибыли из Бердянска на западную окраину Мариуполя.

Представитель военного командования ДНР также сообщил, что для пресечения дезертирства среди украинских военных на мариупольском и горловском направлениях будут задействованы отряды военной полиции из Полтавской и Черкасской областей Украины. По данным разведки, на которые сослался Басурин, их прибытие ожидается до 15 декабря.

Накануне Басурин со ссылкой на разведданные сообщил, что ВСУ сформировали ударную наступательную группировку, общей численностью более 12 тысяч человек, и разместили вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь. Здесь сосредоточено более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов. Украинское командование ставит целью «захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», отмечал представитель оперативного командования ДНР. По его словам, поводом для наступления послужит взрыв на Мариупольском химическом заводе, совершенный украинскими спецслужбами, в чем обвинят ополчение ДНР.

Со своей стороны глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сегодня заявил, что ополченцы готовы отразить наступление ВСУ на мариупольском направлении. «Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю», – приводит слова руководителя ДНР «Донецкое агентство новостей». Он предостерег ВСУ от полномасштабного наступления, отметив, что провокации украинских силовиков «приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения».

По мнению Пушилина, киевскому режиму необходимо обострение ситуации в Донбассе для «продления на Украине военного положения, возможного переноса выборов президента и ограничения избирательного права для жителей некоторых областей Украины».

Как сообщал РИА «Новый День», военное положение в 10 приграничных с Россией и Приднестровьем украинских областях и на азовском побережье было введено сроком на 30 суток после инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских военных судов, который произошел 25 ноябре.

В ФСБ заявили, что бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили госграницу России и проигнорировали многократные требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные моряки были арестованы до 25 января 2019 года и этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». Трое раненых военнослужащих помещены в госпиталь СИЗО «Матросская тишина». Всем арестованным военнослужащим ВМС Украины предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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