Командование ДНР: На границу с Донбассом со стороны Киева прибыли вагоны с отравляющими веществами

В Красногоровку Донецкой области, которая контролируется режимом Порошенко, прибыли вагоны, набитые бочками с сильнодействующим ядом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего Оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий.

Имеющиеся у нас данные, вызывают серьезные опасения. В своем желании удержаться у власти, Порошенко не побрезгует ничем, в том числе и жизнями ни в чем неповинных людей. У американских и британских спецслужб руки вовсе по локоть в крови мирных граждан различных стран Ближнего Востока.

Обращаюсь к руководству международных организаций, действующих на Украине и в зоне конфликта. Не дайте украинской власти осуществить задуманный террористический акт с применением химического оружия. В зоне поражения могут оказаться более семидесяти тысяч мирных людей. Порошенко и его пособники за годы войны с собственным народом пролили слишком много крови. Не допустите очередной катастрофы», – призвал Эдуард Басурин.

Как сообщал «Новый День», Украинская армия готовит масштабный химический теракт и прорыв к российской границе по побережью Азовского моря.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.18

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