Самолёт-разведчик США пролетел над крымским озером Сиваш

Самолет разведки ВВС США OS-135B впервые пролетел над севером Крымского полуострова в 50 километрах от Джанкоя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», полёт проходил над акваторией озера Сиваш в 10 километрах от российских границ.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных сервисов. Ранее полёты американских ВВС в этом районе не фиксировались.

Самолёт вылетел из киевского аэропорта «Борисполь» и провёл разведку вдоль всей северной границы Крыма от Перекопа до Азовского моря на высоте около трёх тысяч метров, сообщает Интерфакс.

Разведчик пролетел всего в 50 километрах севернее районного центра Джанкой, недалеко от которого развёрнут дивизион противоракетных комплексов С-400.

Одновременно вдоль Южного берега Крыма над Чёрным морем несколько часов барражировал самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с американской авиабазы на острове Крит.

Напомним, три дня назад беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk восемь часов летал у берегов Крыма и Кубани. Затем к БПЛА присоединился патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Сегодняшние провокационные полёты американских разведчиков вблизи крымского побережья уже десятый и одиннадцатый по счёту после инцидента в Керченском проливе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.12.18

В Севастополь направлен новый корабль с «Калибрами» на борту. / Украина разорвала договор о дружбе с Россией. / Украина разрешила себе арестовывать российские суда вне установленной морским правом зоне. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»