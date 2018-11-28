Россия усиливает противовоздушную оборону Крымского полуострова

В Крыму в ближайшее время будет размещен четвертый дивизион новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, чьи слова приводят федеральные информагентства.

Он отметил, что ранее данный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области. В каком именно городе будет дислоцироваться ЗРК, Астафьев не уточнил.

Заявление прозучало на фоне инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники задержали украинские военные суда за нарушение государственной границы РФ. В МИД РФ сочли действия украинских военных спланированной киевским режимом провокацией. В Киеве, в свою очередь, назвали морской инцидент «актом агрессии» Москвы и ввели военное положение в 10 регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.

Как сообщал РИА «Новый День», первый дивизион С-400 появился весной 2017 года в Феодосии. Второй заступил на боевое дежурство в Севастополе 12 января 2018 года: комплекс контролирует воздушное пространство над Чонгаром и Армянском. Третий дивизион развернули в районе Евпатории в сентябре текущего года.

Скорость поражения целей у новой зенитно-ракетной системы достигает 4800 метров в секунду, дальность поражения – до 400 км, высота поражения – от 10 метров до 27 километров, количество одновременно обстреливаемых целей – 80, время перевода системы из походного состояния в боевую готовность – около 8 минут. С-400 может сбивать крылатые ракеты, самолеты и боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

Добавим, вечером 27 ноября у берегов Крыма был замечен противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Самолет-разведчик осуществил полет в районе Керченского пролива. Лайнер пролетел в 30 километрах от крымского побережья, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем твиттере.

«Воздушный щит» Крыма обеспечивает 31-я дивизия ПВО, располагающая системами С-300 и С-400, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». В июне сообщалось, что противовоздушную оборону Крыма доукомплектуют зенитно-ракетным дивизионом «Панцирь-С1». По словам командующего 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктора Севостьянова, «Панцирь» перебросят на полуостров до конца 2018 года. Он предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения.

В январе 2018 года США выразили обеспокоенность развертыванием в Крыму зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению Вашингтона, это существенно укрепляет позиции России в Черном море.

В апреле секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов оценил военную мощь России в Крыму как огромный военный потенциал, многократно усиленный современными ракетными системами, которые способны поражать цели вокруг Киева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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