Крым способен уничтожить ракетным ударом военные объекты Украины – вместе с резиденцией Порошенко

В «Незалежной» оценили военную мощь РФ в Крыму и за его пределами в случае попытки украинского вторжения на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о мощи России рассказал на XI форуме по вопросам безопасности секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов.

По его словам, полуостров сконцентрировал огромный военный потенциал, многократно усиленный современными ракетными системами, которые способны поражать цели вокруг Киева.

«Хочу обратить внимание на ракетные войска, которые расположены у нашей границы. Это четыре ракетные бригады вооруженные современными ракетными системами «Искандер». Есть две модификации «Искандер» – баллистическая ракета поражает цели на расстоянии до 500 км, а «Искандер-К» обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тысяч километров», – цитирует секретаря украинского Совбеза «ПолитНавигатор». Увидел докладчик опасность и в развернутых на полуострове для защиты воздушного пространства над Крымом зенитно-ракетных комплексах С-400.

Регулярные угрозы украинской стороны выдвинуться на Крым и сделать полуостров безлюдным Турчинов считает легкомысленными, но в тоже время обвиняет Россию в якобы нагнетании глобальной напряженности: «Это угрожает не только Украине. Время ракетной атаки уменьшается до минут».

Кроме того, Турчинов в очередной раз «увидел» на востоке Украины российских военных, которые, по его словам, призваны стать авангардом для развертывания основных сил России, «концентрирующихся» на границе.

«На донецком оперативном направлении нам противостоит 8-я армия. 150-я дивизия этой армии уже развернулась впритык к нашей границе и готова к ведению боевых действий в любую минуту. На черноморско-азовском оперативном направлении – 49-я армия, во втором эшелоне – 58-я армия Северного военного округа РФ. На севере над нами нависает 20-я армия Западного округа, в резерве у нее – 1-я танковая армия», – негодует докладчик и добавляет: «Это – войска, готовые к масштабному применению, ведению масштабной континентальной войны».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.04.18

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