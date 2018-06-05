ПВО Крыма усилят дивизионом «Панцирь-С1»

Противовоздушную оборону Крыма доукомплектуют зенитно-ракетным дивизионом «Панцирь-С1».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Панцирь» перебросят на полуостров в текущем году. Он предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения.

«В зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему «Триумф». Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона «Панцирь-С1», который входит в состав соединения», – сообщил командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов. При этом напомнил, что РС С-400 «Триумф» уже несут боевое дежурство в республике и обеспечивают прикрытие кораблей, которые выходят в море.

В Совете Федерации по обороне и безопасности отмечают, что пополнение системы ПВО Крыма комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» является адекватным ответом на недружественную политику западных стран и активизацию НАТО в черноморском регионе.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 05.06.18

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