Новый «крымский щит» напугал США

Соединенные Штаты Америки обеспокоены развертыванием в Крыму зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» – это существенно укрепляет позиции России в Черном море.

Как уже сообщал «Новый День», первый дивизион ЗРК С-400 появился весной 2017 года в Феодосии. Второй, заступивший на боевое дежурство в Севастополе 12 января 2018 года, контролирует воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

Скорость поражения целей у новой системы достигает 4 тысяч 800 метров в секунду, дальность поражения – до 250 км, высота поражения – от 10 метров до 27 километров, количество одновременно обстреливаемых целей – 300, время перевода системы из походного состояния в боевую готовность – около 8 минут.

«Это нехорошо. Это не сулит ничего хорошего», – цитирует Reuters свой источник в Европейском командовании американских военных. Высокопоставленный военный чиновник, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, отметил, что любая воздушная оборона такого рода добавляет Крыму военную мощь, обеспечивая дополнительную устойчивость.

«Если намерение возникнет, то это даст возможность либо защитить немного больше Черного моря, либо продвинуться оттуда», – сказал чиновник, не прогнозируя никаких будущих действий России», – отмечает издание и добавляет, что в США усиление противовоздушной обороны в Крыму расценили «как очередное подтверждение их воли к применению военной силы».

Ранее спикер Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что за неполные 4 года в составе России Крым превратился в непотопляемый авианосец.

Брюссель, Артем Рокотов

Брюссель. Другие новости 16.01.18

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