Генштаб ВСУ: Крым превратили в непотопляемый авианосец

Россия превратила Крым в непотопляемый авианосец. Об этом заявил спикер Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, отметив, что за неполные 4 года на полуострове были восстановлены практически все воинские части и аэродромы, заброшенные в украинский период.

«Они начали возрождать те военные городки, которые много лет не использовались ВСУ, были уже переданы на баланс местным органам власти, и на этих брошенных военных городках стали разворачивать дополнительные силы и средства. В первую очередь речь шла о силах и средствах ПВО.

В частности, была развернута мощная группировка войск на севере Крыма, в частности, на военном аэродроме в районе Джанкоя, мощная группировка ПВО разворачивалась в Раздольненском и Черноморском районах, на старых площадках, на территориях воинских частей, которые в свое время были сокращены, – цитирует Селезнева «ПолитНавигатор». – Мощная работа проведена на востоке полуострова, восстанавливался и усиливался оружием и техникой военный аэродром в Кировском, в Феодосии…

Этот процесс и дальше продолжается… Российское военное руководство, понимая важность Крыма, всячески усиливало военное присутствие, потому утверждение, что Крым – это непотопляемый авианосец на сегодняшний день очень актуально и отвечает действительному положению дел».

Как уже сообщал «Новый День», пока украинские политики наперебой рассказывают, как армия «Незалежной» «двумя танками и шестью катерами» разгромит российские военные подразделения на полуострове, а затем двинет на Москву, специалисты признают, что отбить Крым невозможно. «Группировка российских войск на полуострове сможет отразить любое нападение», – заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук. А бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук отметил, что Россия обладает в Крыму мощной «межвидовой группировкой» и способна «защищать свои национальные интересы в Черноморском регионе».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.01.18

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