Украина: Крым отбить невозможно

Экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук заявил о невозможности вернуть Крым: группировка российских войск на полуострове сможет отбить любое нападение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Кузьмука, Черноморский флот укомплектован новейшими боевыми кораблями и подлодками, на полуострове сформирована разведывательная бригада и базируются два мощных подразделения Воздушно-космических сил России: авиационная дивизия и дивизия противовоздушной обороны.

Кузьмук подчеркнул, что группировка российских военных на полуострове в случае необходимости сможет вести оборонные действия во всей акватории Черного моря, в том числе и отражать атаки авиации потенциального противника.

Как уже сообщал «Новый День», ранее руководство украинского ВМФ разработало новую стратегию нападения на корабли РФ: план называется «Волчья стая» или «Москитный флот». Подразумевает он то, что боевые катера Украины будут атаковать российские корабли сразу с нескольких сторон. Однако, судя по заявлению Кузьмука, не все верят в успешность такой схемы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.11.17

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