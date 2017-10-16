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Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Так победим: украинские  катера собираются нападать на российские корабли – вшестером

Так победим: украинские  катера собираются нападать на российские корабли – вшестером

Руководство украинского ВМФ разработало новую стратегию нападения на корабли РФ.

Как передает корреспондент РИА , разработанный украинцами план называется «Волчья стая» или «Москитный флот». Подразумевает то, что боевые катера Украины будут атаковать российские корабли сразу с нескольких сторон. «Волчья стая» означает, что мы можем вшестером броситься на больший корабль противника», – заявил в эфире украинского телеканала ТСН командир бронекатера Александра Регула. Расчет идет на то, что большие корабли РФ не смогут дать отпор группе «москитов» или «волков»: на контроле у одного корабля смогут находиться максимум четыре катера, а тем временем один из нападающих сможет нанести удар, уверены в украинском ВМФ.

Также украинцы намерены создать «некомфортные условия» для России в северо-западной части Черного моря, правда, для этого им необходимо обзавестись большим количеством кораблей с ракетным вооружением. А в настоящее время состояние флота «Незалежной» оценивается как критическое.

Отметим, ранее вице-адмирал ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что по сравнению с развитием Черноморского флота России, украинский флот умирает.

Киев, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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