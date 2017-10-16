Так победим: украинские  катера собираются нападать на российские корабли – вшестером

Руководство украинского ВМФ разработало новую стратегию нападения на корабли РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработанный украинцами план называется «Волчья стая» или «Москитный флот». Подразумевает то, что боевые катера Украины будут атаковать российские корабли сразу с нескольких сторон. «Волчья стая» означает, что мы можем вшестером броситься на больший корабль противника», – заявил в эфире украинского телеканала ТСН командир бронекатера Александра Регула. Расчет идет на то, что большие корабли РФ не смогут дать отпор группе «москитов» или «волков»: на контроле у одного корабля смогут находиться максимум четыре катера, а тем временем один из нападающих сможет нанести удар, уверены в украинском ВМФ.

Также украинцы намерены создать «некомфортные условия» для России в северо-западной части Черного моря, правда, для этого им необходимо обзавестись большим количеством кораблей с ракетным вооружением. А в настоящее время состояние флота «Незалежной» оценивается как критическое.

Отметим, ранее вице-адмирал ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что по сравнению с развитием Черноморского флота России, украинский флот умирает.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.10.17

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