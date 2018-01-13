Украинский экс-главком флота открыто завидует российским адмиралам

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук дал беспристрастную профессиональную оценку состоянию российского флота на Чёрном море и признал неспособность киевского режима поддерживать боеготовность военно-морских сил Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою позицию вице-адмирал высказал на одном из украинских телеканалов.

«Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 2014 по 2017 год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия – это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы», – отметил Гайдук.

По словам военачальника, Россия грамотно использовала сирийский кризис, проверив и обучив на практике все виды своих вооружённых сил, в том числе и военно-морской флот.

В данный момент, подчёркивает Гайдук, Россия обладает в Крыму мощной «межвидовой группировкой» и способна «защищать свои национальные интересы в Черноморском регионе».

Как сообщал «Новый День», в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.

Ранее на полуострове заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками», оснащенные системой С-400 «Триумф» и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Кроме того в ЮВО проходят стыковочные стрельбы мобильной многоканальной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», и после испытаний комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.18

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