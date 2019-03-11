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Понедельник, 11 марта 2019, 18:26 мск

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Шойгу: Крым взял под контроль Чёрное море

Фото: пресс-служба Кремля

Состав войск в Крыму усилен настолько, что интересы России в Чёрном море полностью обеспечены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании профильного комитета Госдумы.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – заявил министр обороны.

Как сообщал «Новый День», в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.

Также на полуострове заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками», оснащенные системой С-400 «Триумф» и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Кроме того, развёрнуты противокорабельные системы береговой обороны «Бал» и «Бастион».

Напомним, в прошлом году в Феодосии развёрнут десантно-штурмовой полк ВДВ.

Ранее было принято решение о строительстве постоянных баз Росгвардии в Симферополе, Алуште и Керчи, а на войска Росгвардии возложена задача по охране Керченского пролива и Крымского моста.

Симферополь, Иван Капустин

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© 2019, РИА «Новый День»

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