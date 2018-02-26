Украина негодует: Россия сделала Крым неприступным и контролирует все Черное море

Россия создала в Крыму мощную военную группировку, способную контролировать все Чёрное море. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

«За последние четыре года Российская Федерация создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет Российской Федерации контролировать зону Чёрного моря, проецировать нестабильность на восточную часть Чёрного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона, – цитирует Петренко «Интерфакс». – Если в 2013 году военнослужащих РФ (в Крыму) было около 12 тысяч, то сейчас это число превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40».

Петренко добавил, что сегодня на полуострове также находятся 583 бронетранспортера, 162 артиллерийские системы, а морская авиации пополнилась новой смешанной дивизией, в составе которой бомбардировщики, штурмовики и истребители – в целом, число военных самолетов в Крыму выросло до 113.

«Российская Федерация планово внедряет концепцию так называемой зоны запрета доступа к крымскому полуострову, когда посредством комбинирования современных образцов противовоздушной обороны, противокорабельной ракетной, а также посредством перемещения с материковой части России на территорию крымского полуострова тактичных ракетных комплексов «Искандер», Российская Федерация имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Чёрном море и может с высокой степенью вероятности наносить им существенные поражения», – заявил замминистра обороны Украины.

Как уже сообщал «Новый День», пока украинские политики наперебой рассказывают, как армия «Незалежной» «двумя танками и шестью катерами» разгромит российские военные подразделения на полуострове, а затем двинет на Москву, специалисты признают, что отбить Крым невозможно. «Группировка российских войск на полуострове сможет отразить любое нападение», – признал экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук. Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук отметил, что Россия обладает в Крыму мощной «межвидовой группировкой» и способна «защищать свои национальные интересы в Черноморском регионе». А спикер Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что Россия превратила Крым в непотопляемый авианосец. И отметил: за неполные 4 года на полуострове были восстановлены практически все воинские части и аэродромы, заброшенные в украинский период.

Напомним, украинский «Крымско-татарский ресурсный центр» анонсировал масштабную международную кампанию по возвращению полуострова Украине, которая должна начаться 27 февраля. Согласно плану КРЦ, Украина должна оккупировать Крым в 2019 году.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.02.18

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