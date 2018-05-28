Европейская пресса: Крым все больше превращается в неприступную крепость

Крым все больше превращается в неприступную крепость. Об этом заявил немецкий журнал Focus, анализируя перемены, прошедшие на полуострове за последнее время.

«С момента возвращения Крыма в Российскую Федерацию в 2014 году, Россия постоянно наращивает военный потенциал полуострова, – пишет издание. – Наряду с сухопутными войсками, боевыми самолетами и прибрежной артиллерией были также размещены два дивизии зенитно-ракетной системы С-400.

Черноморский флот в Севастополь уже получил несколько новых фрегатов и подводных лодок».

Одна из новинок – новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом «Калибр».

«Это оружие доказало свою эффективность в Сирии и встревожило западных военных аналитиков», – отмечает Focus, резюмируя: «Крым, таким образом, все больше превращается в практически неприступную крепость».

Как уже сообщал «Новый День», усиление военной мощи Крыма очень не нравится американцам: потеряв возможность разместить на полуострове свои военные базы и таким образом контролировать Черное море, США пытаются всячески провоцировать Россию в южном регионе, в том числе и заявляя об увеличении поставок летального оружия Украине.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.05.18

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