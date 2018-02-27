Израильский эксперт: США продолжат добивать Россию

США планировали обстреливать российские территории с Черного моря. Об этом заявил руководитель израильской спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

По словам эксперта, американцы планировали превратить Украину в вотчину НАТО и полностью контролировать Черное море, но воссоединение полуострова с Россией лишило Соединенные Штаты такой возможности.

«Американцы надеялись, что с превращением Украины в их вотчину, эсминцы США с Черного моря смогут обстреливать территорию до Омска, а теперь эта акватория для них – могила, западня. И еще приходится думать, что российский флот со Средиземного моря способен сделать с южным флангом НАТО», – цитирует политолога «Военно-промышленный курьер».

Он отметил, что сорваны и планы США по обстрелу РФ с военных баз на территориях Польши и Румынии. «Тут появился «Искандер» в Калининграде и сказал: извините, но ваша польская база просуществует, пока наши ракеты до нее не долетят, а это быстро», – рассказал эксперт и добавил, что «Калининград и Крым – великолепный ответ на угрозу Румынии и Польши».

По мнению Кедми, остальные рубежи РФ также надежно прикрыты от вражеского проникновения. В тоже время политолог подчеркивает, что уничтожение России останется заветной мечтой для Белого дома, поэтому США продолжат использовать все возможные методы давления на РФ, в том числе и экономические санкции.

«Цель Соединенных Штатов – уничтожить российское государство. Но вместо того, чтобы продолжать разваливаться и деградировать, Россия начала подниматься с колен, тем самым став самым большим врагом США. Россия оскорбила и унизила их основную цель», – заключил политолог.

Как уже сообщал «Новый День», в США неоднократно возмущались тем, что российские перехватчики мешают самолетам НАТО наблюдать за Крымом, а заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что Россия создала в Крыму мощную военную группировку, способную контролировать все Чёрное море. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Симферополь, Анастасия Зук

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