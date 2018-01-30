В США возмутились: русские слишком рьяно охраняют границы Крыма

У границ Крыма перехвачен самолет радиоэлектронной разведки ВМС США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет большого радиуса действия EP-3E Aries II с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит и курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма над международными водами Черного моря, периодически приближаясь к Севастополю на 40 км.

После того как дежурные средства контроля воздушного пространства РФ обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории, в небо поднялся Су-27, который несколько часов сопровождал американского разведчика, не допуская нарушения российских границ.

Американская сторона назвала российскую операцию по перехвату патрульного самолета «небезопасной», заявив, что Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров и «водил» его на такой дистанции примерно два часа сорок минут, повышая опасность столкновения.

В США утверждают, что самолет-разведчик «действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал данную активность российской стороны».

В российском Минобороны, в свою очередь, отметили, что пилот истребителя не нарушал международных норм. «Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было», – цитирует представителей ведомства РИА «Новости».

Отметим, что самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II был зафиксирован недалеко от Крыма и в минувшую субботу, а в прошлый четверг патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon несколько часов летал к западу от Севастополя.

Симферополь, Лиана Макоба

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