США опять подглядывали за Крымом

Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у юго-западных границ Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», морской разведчик с бортовым номером 16-9003 25 января вылетел с авиабазы Сигoнелла на Сицилии и совершил Затем, многочасовой полет к западу от Севастополя. Очевидно, его интересовала главная военно-морская база Черноморского флота.

Во время полета американский разведчик снижался до высоты около 7,5 тысяч метров, приближаясь к российскому побережью на расстояние 60 км.

В январе 2018 года дежурные силы ПВО только за одну неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов, отмечают «Известия». Всего разведку вдоль границ РФ вели 11 самолетов.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 26.01.18

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