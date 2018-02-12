США «просканировали» Крым и Кубань

США «просканировали» территорию Крыма и Кубани.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 февраля стратегический дрон американских ВВС RQ-4B провел разведку вдоль Южного берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

Беспилотник RQ-4B с бортовым номером 11-2048 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил 4-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а потом отправился в сторону Крыма. Разведчик ВВС США на высоте более 15 тысяч метров совершил не менее четырех пролетов у российского побережья от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4B Global Hawk в ходе многочасового полета мог наблюдать за всей территорией Крыма и большой частью Краснодарского края, отмечает «Интерфакс», уточняя, что летательные аппараты такого типа способны находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тысяч метров.

Напомним, самолеты США появляются у берегов Крыма регулярно – иногда по несколько раз в неделю. При этом в руководстве американских ВВС болезненно реагируют на ответные действия российской авиации. В частности, в конце января у границ Крыма был перехвачен самолет радиоэлектронной разведки ВМС США. Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около полутора метров и «водил» его на такой дистанции примерно два часа сорок минут, не допуская нарушения российских границ.

В США тогда заявили, что российский летчик действовал очень опасно, в России ответили, что что пилот истребителя не нарушал международных норм.

Симферополь, Лиана Макоба

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