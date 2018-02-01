Минобороны РФ – Пентагону: Выдайте своим пилотам карты с российским Крымом

Пентагону следует отказаться от разведывательных полетов вблизи российских границ или вернуться к переговорам о правилах выполнения таких полетов. Такое заявление сделало Минобороны РФ. «Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства РФ», – ответили в российском военном ведомстве на высказывание Пентагона о небезопасном перехвате 29 января российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем.

«Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения. Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота (США) Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», – заявили в Минобороны, добавив, что американскому командованию следует «выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ».

Кроме того, в российском военном ведомстве отметили, что «перехват» воздушной цели для российского летчика длится считанные минут, а действия пилота Су-27, который 29 января в течении более чем 2 часов 20 минут не позволял американскому самолету-разведчику EP-3E Aires-II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма, правильно называется «сопровождением».

Ранее Пентагон заявил об опасном маневре российского истребителя при «перехвате» самолета ВМС США P-3 Orion в небе над Черным морем. По данным CNN российский Су-27 прошел в пяти футах (полтора метра) от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве, вынудив экипаж американского воздушного судна преждевременно прекратить миссию.

В министерстве обороны России, в свою очередь, опровергли сообщения о небезопасном сближении самолетов и отметили, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и при соблюдении мер безопасности.

Москва, Иван Гридин

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