Пока НАТО спит: Джемилев нашел в Крыму ядерное оружие

Организатор крымской блокады Мустафа Джемилёв заявил, что в Крыму размещено ядерное оружие. Об этом ему, якобы, сообщили крымско-татарские «разведчики».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Джемилёв подчёркивает, что шпионы из числа крымских татар переплюнули украинских и даже НАТОвских разведчиков. По его словам, он получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила на полуострове шесть ядерных боеголовок. «Что касается ядерных боеголовок, то удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка (украинская – прим. НД) точно не владеет данными. Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, ядерные боеголовки, есть», – заявил экс-крымчанин в эфире украинского телеканала и пожаловался на ухудшение экологической ситуации в российской республике, превращённой, по мнению Джемилёва, «в военную базу».

«Военно-стратегический объект «Таврида» (трасса – прим. НД): они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, то вывозят. Все они там перерыли, перелопатили», – уверяет Джемилёв украинских телезрителей.

Напомним, работающие на месте строительства трассы «Таврида» археологи обнаружили более ста тысяч артефактов. Чтобы спасти некоторые памятники от разрушения – к примеру, курганы, – ученые разбирают их, чтобы собрать в других местах. Некоторые из памятников – каменный мост времен Екатерины II, обнаруженный в Белогорском районе, и вовсе удалось сохранить на своем месте, договорившись с генподрядчиком строительства трассы.

Все найденные артефакты передаются в крымские музеи.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.02.18

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