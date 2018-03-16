Украина пугает ООН ядерным оружием в Крыму

Украина на заседании Совета безопасности ООН «рассекретила» ядерные планы России в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев заявляет, что РФ превращает Крым в огромную военную базу, чтобы использовать полуостров в качестве стартовой площадки. В своем выступлении заместитель министра иностранных дел «Незалежной» по европейской интеграции Елена Зеркаль оценила возможности российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф»: «Они способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров».

«Россия более чем вдвое увеличила численность своих вооруженных сил на полуострове и продвигается вперед по пути модернизации военной инфраструктуры Крыма для размещения ядерного оружия», – заявила Зеркаль.

Стоит отметить, что Киев не в первый раз «рассекречивает» ядерные планы России в Крыму. Ранее организатор крымской блокады Мустафа Джемилёв заявил, что на полуострове уже разместили шесть ядерных боеголовок.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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