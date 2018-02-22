Сбежавшие на Украину татары собираются оккупировать Крым

Украина оккупирует Крым в 2019 году – подробный план уже разработан. ОБ этом заявил глава украинского «Крымско-татарского ресурсного центра» (КРЦ) Эскендер Бариев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», КРЦ анонсировал масштабную международную кампанию по возвращению полуострова Украине, которая должна начаться н следующей неделе.

«За почти четыре года без Украины Крым пережил ужасающие изменения, все разрушено, – заявил Бариев. – Даже после возвращения полуострова Украине долго придется вкладывать деньги в восстановление его инфраструктуры, налаживание экономических процессов и возвращение здоровых настроений населения». Глава КРЦ настаивает: в Крыму вовсю работает пропагандистская российская машина: «Цель одна – убедить как можно больше крымчан в том, что они действительно хотят быть в составе России. Но на самом деле они хотят жить на Украине! Они любят Петра Порошенко, но скрывают это!»

Правда, Бариев не смог назвать процент крымчан, мечтающих вернуться на Украину, ограничившись заявлением, что он «очень большой» и сообщил, что у КРЦ есть реальный план оккупации Крыма Украиной:

«В рамках нашей стратегии есть два важных периода. Мы уверены, что оккупация Крыма Украиной должна произойти в 2019-м. А в последующие два года – до 2021-го – мы будем работать над процессами его возвращения в Украину в идеологическом, культурном и образовательном плане – над тем, что называется реинтеграцией», – цитирует Бариева ФАН.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.02.18

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