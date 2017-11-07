Крым вооружился

В Крыму создана самодостаточная группировка войск. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за последние 5 лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В подразделения армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Непосредственно в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО, сообщил Герасимов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.11.17

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