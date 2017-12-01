«Сомненья прочь, уходит в ночь...» В Крыму создан десантно-штурмовой батальон

В Крыму в структуре Воздушно-десантных войск сформировали отдельный штурмовой батальон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в настоящее время ВДВ РФ развиваются в качестве войск быстрого реагирования.

«1 декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (Республика Крым) и отдельного ремонтно-восстановительного батальона с местом дислокации в Московской области», – цитирует «Красная звезда» Сердюкова.

По его словам, основная задача 2018 года – улучшение качества подготовки военнослужащих для действий в составе батальонов, полков, отдельных бригад, противотанковых и противовоздушных подразделений. В связи с чем, запланировано шесть командно-штабных учений с соединениями ВДВ и около 40 тактических учений на местности с десантированием и боевой стрельбой.

Как сообщал «Новый День», в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.

Ранее на полуострове заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками», оснащенные системой С-400 «Триумф» и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Кроме того в ЮВО проходят стыковочные стрельбы мобильной многоканальной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» и после испытаний комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.12.17

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