ВДВ Южного военного округа отрабатывают в Крыму масштабный комбинированный бросок

Полторы тысячи десантников Южного военного округа проводят в Крыму масштабные тактические учения по переброске войск на большие расстояния и десантирование с моря и воздуха.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня на территории Республики Крым началось проведение масштабного тактического учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) с десантированием и боевой стрельбой под руководством командира соединения гвардии полковника Андрея Суховецкого», – сообщили в министерстве.

Сообщается, что «будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки».

«Десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации будет осуществляться на несколько площадок приземления», – уточнили в военном ведомстве.

Кроме воздушного десантирования, планом учений предусмотрена внезапная высадка десанта с кораблей на укреплённое противником побережье.

«Подразделениям ВДВ предстоит проведение маневров в незнакомых для них районах. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений», – заявляют в Минобороны РФ.

«В учениях задействовано свыше 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота», – добавили в ведомстве.

Симферополь, Иван Капустин

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