В Крыму впервые пройдут крупные учения десантной дивизии из Новороссийска

7-я гвардейская Краснознамённая десантно-штурмовая (горная) дивизия, дислоцированная в Новороссийске, проведёт первые крупные учения на Крымском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Сообщается, что новороссийская дивизия единственная в российских ВДВ, которая специализируется на выполнении задач в горной и высокогорной местности.

«В течение года дивизия проведет около 50 различных учений, первое и наиболее крупное – полковое тактическое учение на территории Республики Крым – состоится в первом полугодии», – доложил Сердюков.

Командующий отметил, что дивизия оснащена современной техникой и вооружением. Расширены её тактические задачи: дополнительно сформированы и вошли в состав соединения отдельный танковый батальон и рота РЭБ.

Напомним, в декабре прошлого года в Крыму в структуре Воздушно-десантных войск сформирован отдельный штурмовой батальон новороссийской дивизии.

По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, в настоящее время ВДВ РФ развиваются в качестве войск быстрого реагирования.

«1 декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (Республика Крым) и отдельного ремонтно-восстановительного батальона с местом дислокации в Московской области», – рассказал Сердюков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.02.19

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