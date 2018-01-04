В Крыму продемонстрировали Вашингтону и Киеву скорость развёртывания комплекса С-400

В Крыму боевые расчеты С-400 провели тренировку по развертыванию пусковых установок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военнослужащие ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса на скорость.

По плану пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение. После этого расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

В целях проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели – беспилотного летательного аппарата. В ходе следующих тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Как сообщал «Новый День», в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.

Ранее на полуострове заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками», оснащенные системой С-400 «Триумф» и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Кроме того в ЮВО проходят стыковочные стрельбы мобильной многоканальной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», и после испытаний комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 04.01.18

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