Новый «крымский щит» развернули в сторону Украины

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», развернутый в Севастополе, будет прикрывать границу с Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», первый дивизион ЗРК С-400 появился минувшей весной в Феодосии. Второй, заступающий на боевое дежурство в Севастополе 12 января, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

ЗРК предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и так далее.

Это актуально в условиях, когда Украина усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет, траектория полета которых практически непредсказуема, в непосредственной близости от полуострова.

Задача второго дивизиона комплекса С-400 – вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины на дальних дистанциях, отмечает РИА «Новости».

Напомним, по своим тактико-техническим характеристикам система значительно превосходит знаменитую ЗРС С-300ПМ. Так, скорость поражения целей у новой системы достигает 4 тысяч 800 метров в секунду, дальность поражения – до 250 км, высота поражения – от 10 метров до 27 километров, количество одновременно обстреливаемых целей – 300, время перевода системы из походного состояния в боевую готовность – около 8 минут.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.01.18

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