У берегов Крыма начали стрелять по морским целям

В Крыму начались плановые учения расчётов ракетных комплексов Черноморского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», личный состав тренируется наносить удары по морским целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов. «К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

А также – экипажи самолетов Су-30СМ морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота», – сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. По условным целям выполняются условные (электронные) пуски ракет.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 12.01.18

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