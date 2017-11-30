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Четверг, 30 ноября 2017, 08:27 мск

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В ЮВО испытали новый «крымский щит»

В ЮВО испытали новый «крымский щит»

Первые стыковочные стрельбы мобильной многоканальной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» одного из соединений противовоздушной обороны Южного военного округа прошли на полигоне «Капустин Яр». Об этом сообщил руководитель пресс-центра ЮВО Вадим Астафьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЗРС предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и так далее. По своим тактико-техническим характеристикам система значительно превосходит знаменитую ЗРС С-300ПМ. Так, скорость поражения целей у новой системы достигает 4 тысяч 800 метров в секунду, дальность поражения – до 250 км, высота поражения – от 10 метров до 27 километров, количество одновременно обстреливаемых целей – 300, время перевода системы из походного состояния в боевую готовность – около 8 минут.

Испытания прошли успешно, сообщил Астафьев: ЗРС прошла проверку на виброустойчивость в движении с различной скоростью по разным типам дорог, выполнила стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели. Кроме того, отработан перевод техники из походного состояния в боевое.

По данным РИА «Новости», в ближайшее время ЗРС С-400, прошедшая испытания, заступит на боевое дежурство в Крыму для защиты важнейших политических, административных, социальных, экономических и военных объектов.

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