«Секрет – на весь свет»: Пентагон ещё раз убедился в военной мощи Крыма

Американский самолёт разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon, круживший вчера вблизи границ Крыма, не узнал ничего сверх того, о чём ранее не раз заявляло Минобороны РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал директор российского Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в комментарии агентству RT.

«Цель очевидна – разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная – тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает. На полуострове находится смешанная авиадивизия, развёрнута мощная межвидовая группировка, в которую входят все компоненты: сухопутный, противовоздушный, противоракетный, авиационный. Крым укреплён и превращён в крепость», – объяснил эксперт.

Как сообщал «Новый День», четырьмя днями ранее в Крыму продемонстрировали Вашингтону и Киеву скорость развёртывания комплекса С-400.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.01.18

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