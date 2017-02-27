Небо над Крымом и Черным морем прикроют «Буками»

Военно-морской флот России развернет в Севастополе зенитно-ракетные комплексы «Бук».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», усиление вооружения пройдет в несколько этапов: сначала Севастопольский 1096-й зенитно-ракетный полк получит комплексы «Бук-М2», а в последующем – более совершенные «Бук-М3».
Планируется, что «Буки» защитят корабли, подводные лодки и суды Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, а вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400, в случае необходимости, полностью закроют небо над полуостровом и Черным морем, пишут «Известия». Отметим, сейчас на вооружении 1096-го полка стоят зенитно-ракетные комплексы «Оса». Как сообщал «Новый День», в декабре на дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»», призванный прикрывать воздушное пространство над полуостровом. А в январе полуостров прикрыли «Панцирем-С1».
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 27.02.17
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