В Крыму заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками». Скоро их станет больше

Публикации за 14.01.17

В Крыму заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 «Триумф».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЗРК С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих в любом диапазоне скоростей и высот, в том числе и созданных с использованием стелс-технологий – так называемые «невидимки».

По словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Виктора Севостьянова, это будет не единственный «Триумф» на полуострове – планируется развернуть несколько комплексов С-400. Параллельно продолжится использование и системы С-300.

Ранее в Крыму заступили на боевое дежурство и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.01.17

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