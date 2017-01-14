NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.01.17

В Крыму заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками». Скоро их станет больше

В Крыму заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками». Скоро их станет больше

В Крыму заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400 «Триумф».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЗРК С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих в любом диапазоне скоростей и высот, в том числе и созданных с использованием стелс-технологий – так называемые «невидимки».

По словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Виктора Севостьянова, это будет не единственный «Триумф» на полуострове – планируется развернуть несколько комплексов С-400. Параллельно продолжится использование и системы С-300.

Ранее в Крыму заступили на боевое дежурство и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.01.17

На Украине запатентовали рисунки и описание танка – «конкурента Арматы» (ФОТО). / Антикрымские провокации: украинская армия выкатила на берег моря 4 единицы военной рухляди и сфотографировала их. Минобороны Украины: это ракетные учения южной группировки ПВО (ФОТО). / 14 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter