Небо над Крымом прикрыли «панцирем»: на дежурство заступил современный ракетно-пушечный комплекс

Публикации за 07.01.17

В Крыму на боевое дежурство заступили расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» разработаны тульским «КБ приборостроения». Современная версия принята на вооружение подразделениями ПВО России в 2012 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами с границами зоны поражения от 1,2 км до 20 км по дальности и от 15 метров до 15 километров по высоте. «Панцирь-С1» сбивает практически все современные и перспективные средства воздушного нападения, одновременно может обстреливать 4 цели, как наземные, так и морские, способен вести огонь в движении. Оснащен 12 ракетами, скорость которых составляет 1 тысяча 300 метров в секунду. Кроме того, в боекомплект входят около 1,5 тысяч артиллерийских выстрелов.

Отметим, что в декабре на дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»», призванный прикрывать воздушное пространство над полуостровом. Предположительно, одной из задач РПК «Панцирь-С1» будет прикрытие места дислокации «Триумфа».

Симферополь, Илья Пелехов

Симферополь. Другие новости 07.01.17

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