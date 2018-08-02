Теперь у Крыма есть всё: в Феодосии расположится полк ВДВ России

Десантно-штурмовой батальон ВДВ в Феодосии увеличат до полка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», феодосийский десантно-штурмовой батальон был образован в конце прошлого года. Теперь его намерены расширить для укрепления обороноспособности полуострова.

«Впервые на крымской земле появилась воинская часть, которая представляет ВДВ. В последующем это будет 97-й полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, который укрепит обороноспособность Крымского полуострова. Как бы политиканы ни пытались поставить под сомнение, Крым – это неотъемлемая часть России, и крымчане могут быть спокойны за своё будущее», – заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Эксперты отмечают: Крым, как и любой другой регион России, в случае нападения будет надежно защищен и не только с неба. «Мы не занимаемся обороной Крымского полуострова – мы занимаемся обороной Российской Федерации. Поэтому, вся мощь Вооруженных Сил Российской Федерации – ядерные силы и обычные общего назначения – все они обеспечивают безопасность и территориальную целостность России. Наличие в Крыму еще одной воинской части – это позитивное, безусловно, решение. Но, еще раз подчеркну: Крым, как неотъемлемая часть России, его безопасность гарантируется всей мощью российской армии. Поэтому Украина пусть забудет о Крыме навсегда» – цитирует «ПолитНавигатор» российского военного эксперта Игоря Коротченко.

Как сообщал «Новый День», в Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО. Также на полуострове заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками», оснащенные системой С-400 «Триумф» и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 02.08.18

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