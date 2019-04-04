Подразделение Росгвардии в Керчи получит скоростные катера на 480 млн рублей

Морские подразделения Росгвардии в Крыму в течение двух лет получат восемь новейших специальных скоростных катеров «Сарган», следует из материалов на портале госзакупок. Росгвардия проводит два тендера на поставку двух катеров до 1 ноября текущего года и еще шести – к ноябрю 2020 года.

Общая максимальная стоимость контрактов составляет 480 млн рублей. «Место поставки товара – войсковая часть 6942, Республика Крым, город Керчь», – следует из документов. Оценивая катера по итогам испытаний, которые состоялись в мае 2018 года, представитель Росгвардии отметил, что суда качественно усилят их морские подразделения, а их современная навигационная система, средства связи и вооружение позволят военнослужащим эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности на водных объектах, напоминает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», в начале марта в Керчь на базу Росгвардии из Севастополя прибыли два новейших высокоскоростных транспортно-десантных катера БК-16 для патрулирования акватории вокруг Крымского моста. «Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», – отметили в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, в декабре руководство РФ возложило на Росгвардию общий контроль за ситуацией и координацию действий силовых структур в случае новых провокаций в акватории Керченского пролива. Ранее было принято решение о строительстве постоянных баз Росгвардии в Симферополе, Алуште и Керчи.

Отметим, что «Сарган» способен находиться в автономном плавании до двух суток и пройти без дозаправки 413 миль (765 км).

Катера БК-16 имеют водоизмещение 20 тонн и рассчитаны на перевозку 24 человек. Они оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, позволяющими совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 04.04.19

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