Контролировать безопасность в Керченском проливе поручат Росгвардии

Общий контроль за ситуацией и координация действий силовых структур в случае новых провокаций в акватории Керченского пролива будут возложены на Росгвардию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

«В активной фазе находится проработка вопросов поэтапной передачи Росгвардии полномочий по общей координации действий заинтересованных структур по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, а также развернутого в этом районе энергомоста и магистрального водопровода», – доложил Золотов на коллегии Росгвардии.

Ранее Госдума наделила ведомство полномочиями по обеспечению безопасности Крымского моста с правом задерживать подозреваемых, а также доставлять суда-нарушители на спецстоянку.

Как сообщал «Новый День», Росгвардия вместе с госкомитетом Крыма по по государственной регистрации и кадастру приступили к оформлению объектов недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи для создания постоянных баз на территории полуострова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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